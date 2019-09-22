رئيسة مجلس النواب الأمريكي: سئمنا الحرب ولا نية لنا في خوض حرب جديدة بالنيابة عن السعودية

2019/09/22 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قرار الرئيس، دونالد ترمب، تسريع بيع الأسلحة وإرسال قوات إضافية إلى السعودية، مشيرة أن محاولته التحايل على رغبة الكونغرس غير مقبولة ومدعاة للقلق.

وأضافت بيلوسي في بيان لها أن الأمريكيين سئموا الحرب، ولا نية لهم في خوض حرب جديدة في ال...

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