2019/09/22 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاتحاد الكردستاني: لدينا 48 مليار دولار في ذمة بغداد

اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، دانا الكاتب، اليوم الاحد،

ان هناك 48 مليار دولار في ذمة الحكومة الاتحادية، مبينا انه على

بغداد دفع مستحقات البيشمركة.وقال الكاتب، في حديث صحفي، ان "الحكومة الاتحادية وعلى مر أربع سنوات

أوقفت مستحقات الكرد من الموازنات الاتحادية بالتالي يصبح مجموع تلك

المستحقات 48 مليار دولار"، موضحا ان "قوات البيشمركة لم تستلم لغاية

الان مستحقاتها من بغداد بالتالي هي احد تشكيلات القوات المسلحة

العراقية وعلى الحكومة الاتحادية صرف مستحقاتهم".وبين ان "هناك ديون اقترضتها الحكومة العراقية من البنوك الدولية وهي

بحدود 60 مليار دولار"، مؤكدا ان "حصة الإقليم من هذه القروض 17% ولم

تستلم كردستان منها شيئا، بالتالي يجب على الطرفيين ان يقوما بتصفية

الحسابات".

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