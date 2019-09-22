روحاني: سنعلن عن مبادرة في الأمم المتحدة ويدنا ممدودة لجيراننا

2019/09/22 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه سيقدم إلى الأمم المتحدة خلال أيام مقترح لإنشاء تحالف لضمان أمن الخليج ومضيق هرمز يقوم على أساس التعاون بين دول المنطقة.وأضاف الرئيس الإيراني، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد، بمناسبة إحياء ذكرى الحرب العراقية – الإيرانية: “سنذهب إلى نيويورك رافعين شعار وخطة “تحالف الأمل” و”مشروع السلام

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