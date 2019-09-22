2019/09/22 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، تمديد التقديم على الاستمارة الالكترونية للقبول المركزي.وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة صدى الاعلام، انه “تقرر تمديد التقديم على استمارة القبول المركزي في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2020/2019 لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل والموافق 2019/9/29”.وأضاف ان “قرار تمديد التقديم على استمارة القبول جاء لإتاحة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تعلن تمديد التقديم على استمارة القبول المركزي إلى 29 أيلول الحالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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