2019/09/22 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكتمل الفرحة حتى النهاية مع الثنائي المتزوج حديثًا الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، حيث اضطر فهمي لنقل زوجته إلى المستشفى يوم أمس السبت وذكر بعض التفاصيل حول إمكانية خضوعها لعملية جراحية، وذلك أثناء قضائهما لشهر العسل في سنغافورة.وفي التفاصيل، كشف الفنان المصري أحمد فهمي عن تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية خلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هنا الزاهد في المستشفى تثير قلق الجمهور وزوجها يكشف تفاصيل حالتها الصحية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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