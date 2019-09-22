التعليم العالي تقرر تمديد التقديم على القبول المركزي الى هذا التاريخ

2019/09/22 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوزارة في بيان لها، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمدد التقديم على الاستمارة الالكترونية للقبول المركزي إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل الموافق 2019/9/29".انتهى..م.م

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