المنافذ تعلن إتلاف 7 عجلات محملة بفاكهة التفاح في منفذ الشيب

2019/09/22 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، انه" قامت كوادر الهيئة في منفذ الشيب بإتلاف 7 عجلات محملة بفاكهة التفاح لمخالفتها الضوابط والتي يمنع استيرادها لحماية المنتج المحلي وحسب الروزنامة الزراعية الصادرة عن وزارة الزراعة".واضاف، ان" عملية الاتلاف تمت وفق محضر أصولي وبحضور الدوائر المعنية في المنفذ الحدودي".انتهى..م.م

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