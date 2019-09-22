2019/09/22 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الممكن الحصول على زيت الفلفل الحار من محلات العطارة على شكل عبوة جاهزة للاستخدام، مع إمكانية تحضيره صناعياً عن طريق التقطير البخاري، أو في المنزل عن طريق وضع قرون الفلفل الحار في إناء محكم الإغلاق، ثمّ غمرها بزيت الزيتون وتعريضها لأشعة الشمس مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وبذلك يكون الزيت الناتج زيت فلفل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد زيت الفلفل الحار للتنحيف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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