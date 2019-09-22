نهر في ايران يبتلع شابين عراقيين بطريقة مأساوية

2019/09/22 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق توفي شابين عراقيين من اهالي محافظة اربيل ، اثناء رحلة سياحية اجروها الى نهر في ايران.وقال مراسل “يس عراق” في اربيل ، إن “الشابين “ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﻭﺃﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭ” ﺍﺧﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﺭﺑﻴﻞ ﺍﺭﺍﺩا ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺖ للﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﺗﻮﺟها ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ”.واضاف ﺍﻥ “ﺍﺣﺪ ﺍﻻﺧﻮﻳﻦ ﻏﺮﻕ ﻓﻮﺭﺍً ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻓﺘﻮﻓﻲ، ﺍﻣﺎ […]

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