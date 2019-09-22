الجمارك : اعادة اصدار 34 حاوية محملة بإطارات وزيوت محركات في البصرة

2019/09/22 | 14:24

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاحد، عن اعادة اصدار 34 حاوية محملة بإطارات وزيوت محركات في محافظ...

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