الخدمات النيابية تحذر من خطر قادم الى ديالى مصدره حمرين

2019/09/22 | 14:24

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بغداد :سومر نيوز

حذر عضو لجنة الخدمات النيابية رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى برهان المعموري، اليوم الأحد، من مخاطر...

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