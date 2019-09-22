مصدر يكشف تفاصيل استهداف معسكرا للحشد الشعبي في الأنبار

2019/09/22 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الحشد الشعبي، الأحد، بأن معسكراً تابعاً للحشد الشعبي في محافظة الأنبار، غربي العراق، تعرض إلى قصف من طائرة مجهولة.

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