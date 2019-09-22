التربية تسمح للطلبة المتغيبين بإداء الامتحانات

2019/09/22 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخبارقررت وزارة التربية، يوم الاحد، السماح للطلبة المتغيبين للصفوف غير المنتهية، بإداء الامتحانات في اليوم الأخير من امتحانات الدور الثاني.

وبين المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، تلقته وكالة النبأ للأخبار، ان "وكيل الوزارة للشؤون الفنية علي مسعد الإبراهيمي اصدر كتاباً للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة ينص بالسماح للطلبة المتغيبين في بعض ايام الامتحانات للدور الثاني (للكورسين الاول والثاني) للصفوف غير المنتهية بإداء امتحاناتهم حفاظاً على مستقبلهم الدراسي".



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