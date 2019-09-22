الأمن النيابية: تقرير تفجير كربلاء الأخير سيتم رفعه إلى رئاسة البرلمان غداً الاثنين

2019/09/22 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، التفجير الأخير في مدخل كربلاء المقدسة.

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