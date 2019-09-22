رئيس الوزراء الذي دقّ ناقوس الخطر: سبب خسارة نتنياهو الأغلبية

2019/09/22 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت الانتخابات التي شهدتها إسرائيل في 17 أيلول/سبتمبر دون فوز أي كتلة بالمقاعد الواحدة والستين الضرورية للحصول على أغلبية في البرلمان (“الكنيست”)

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