توماس كوك تكافح للبقاء باجتماع أخير مع الدائنين

2019/09/22 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع كبار المسؤولين في توماس كوك البريطانية للرحلات مع المقرضين والدائنين يوم الأحد لتحديد ما إذا كان يمكن لأقدم شركة سفر في العالم الاستمرار حتى يوم الاثنين أم أنها ستنهار لتتسبب في حالة من الفوضى تمتد لأنحاء متفرقة من

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