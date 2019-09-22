نمو إجمالي الإنفاق الحكومي بالإمارات 21.6% في الربع/1

2019/09/22 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أنباء الإمارات يوم الأحد أن إجمالي الإنفاق الحكومي في الإمارات العربية المتحدة ارتفع إلى 119 مليار درهم (32.40 مليار دولار) في الربع الأول من 2019.ونقلت الوكالة الرسمية عن البنك المركزي أن الإنفاق في الربع

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