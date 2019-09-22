وزير الخارجية البريطاني: لن يكون هناك عالقون بسبب توماس كوك

2019/09/22 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن حكومته وضعت خطط طوارئ في حالة فشل محادثات إنقاذ شركة توماس كوك للرحلات، وسعى لطمأنة المصطافين بأنه لن تتقطع بهم السبل خارج بلادهم.

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