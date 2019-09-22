تجاوزت تريليونيّ دينار.. المنتجات النفطية تحقق أعلى نسبة أرباح في ستة أشهر

2019/09/22 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاحد، عن تحقيقها أعلى نسبة أرباح من مبيعاتها لكافة مشتقاتها النفطية مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي، فيما بينت انها حققت أرباحها بلغت اكثر من 2 ترليون دينار.وقالت الشركة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه انها “حققت خلال النصف الاول من العام ...

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