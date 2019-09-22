تربية نينوى تكمال كافة استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد

2019/09/22 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد تستعد مدارس محافظة نينوى لفتح أبوابها لاستقبال ما يقارب المليون ونصف المليون طالب وطالبة بعد انتهاء العطلة الصيفية

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