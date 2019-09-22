الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على ارهابي في الموصل

2019/09/22 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن القاء القبض على احد الارهابيين في مدينة الموصل.

وقالت في بيان تلقت العهد نيوز، نسخة منه، اليوم الاحد،

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