نائب عن ديالى: أموال المحافظة صرفت للدعايات الانتخابية

2019/09/22 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد كشف عضو مجلس النواب عن ديالى، رياض التميمي، اليوم الاحد، عن استغلال المحافظة ومجلسها أموال ديالى المخصصة من الموازنة للدعاية الانتخابية.

وقال رياض التميمي، في بيان تلقته “كلكامش برس”، أنه “كان لنا لقاء في مقر وزارة التخطيط وبحضور وكيل وزارة التخطيط والمالية (ماهر دوهان) ولجنة الموازنة الوزارية المشرفة على المشاريع في المحافظة ديالى المشكلة من قبل وزير التخطيط حسب كتابنا، وبحضور مدراء دوائر محافظة ديالى كافة، وبعض من مدراء الوحدات الإدارية، من اجل العدالة في توزيع الموازنة”.

وأضاف التميمي، أن “المناقشة كانت أمام كافة مدراء الدوائر الذين اعترضوا على عدم ادراج المشاريع الحيوية المهمة التي تم رفعها من قبلهم وبمصادقة المجلس المحلي ورئيس الوحدة الإدارية الى المحافظة”.

وبين أن “الموازنة الموجودة في الوزارة تختلف عن الموزارنة المصوت عليها، ومعدة من مجلس المحافظة والمحافظ بدون علم الوحدات الإدارية ودوائر المحافظة” مبينا انه “من خلال المتابعة حصلت الموافقة على تعديل موازنة المحافظة وفق قانون الموازنة والبرنامج الحكومي”.

وأكد عضو النائب عن ديالى، أن “موازنة المحافظة استغلت من قبل الحكومة المحلية ومجلس المحافظة للدعاية الانتخابية”.

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