2019/09/22 | 15:15

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ذي قار : عمليات الرافدين تعقد مؤتمرا امنيا لبحث خطة زيارة الاربعين

الاحد

22

أيلول

2019 :

03:11 pm

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عقدت قيادة عمليات الرافدين مساء امس مؤتمرا امنيا برئاسة قائد

العمليات اللواء علي ابراهيم وبحضور ضباط ركن القيادة ومعاوني قيادات

الشرطة لمحافظات ذي قار وواسط والمثنى وميسان ، لمناقشة الخطة الامنية

لزيارة الاربعين .وذكر بيان للقيادة ان المؤتمر ناقش جميع جوانب الخطة من النواحي

الامنية والخدمية ، فضلا عن توزيع القوات الامنية لتامين جميع المسالك

والطرق التي يسلكها الزائرون ضمن قاطع المسوؤولية وبما يضمن سلامتهم

وامنهم مع مراعاة عدم تعطيل مصالح المواطنين من أبناء المحافظات

الاربع.واشار الى ان المؤتمر ناقش كذلك سبل التنسيق بين دوائر الاجهزة

الامنية والدوائر الخدمية لفتح طرق بديلة مناسبة لفك الازدحامات

المرورية المتوقع حصولها ، بالاضافة الى التنسيق مع هيئات المواكب

الحسينية والدوائر الصحية والحكومات المحلية لتامين متطلبات الزائرين

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