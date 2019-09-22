2019/09/22 | 15:15

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الناصرية : العشرات من الاجراء يتظاهرون لتفعيل قرار تحويلهم لمتعاقدين

الاحد

22

أيلول

2019 :

03:05 pm

12

تظاهر العشرات من الاجراء اليومين في دوائر الصحة والماء والمجاري في

ذي قار اليوم للمطالبة بتفعيل قرار تحويلهم الى متعاقدين .وتجمع المتظاهرون امام بناية ديوان المحافظة في الناصرية وهم يحملون

لافتة كتب عليها ( نطالب بتوفير التخصيص المالي لقرار مجلس الوزراء

الخاص بتحويل الاجراء الى عقود ).وقال المتظاهر علي عبد الحسين انهم خرجوا ليوم للمطالبة بتفعيل قرار

مجلس الوزراء العراقي رقم 115 والخاص بتحويل الاجراء اليوميين .واضاف انهم يطالبون كذلك الوزارات المختصة بصرف رواتب الاجراء

اليوميين لدى دائرة صحة ذي قار والمتاخرة منذ شهرين اثنين .اما المتظاهر قاسم عباس فقال ان الاجراء في مديرية المجاري لا يتقاضون

حاليا سوى 80 الف دينار شهريا مقابل ثماني ساعات عمل يوميا ، بينما

يفترض ان ترفع الرواتب الى 350 الفا اذا ما تحولت صفتهم الوظيفية الى

متعاقدين.وتابع لقد خرجنا اليوم للمطالبة بتفعيل قرار الحكومة الصادر منذ تسعة

اشهر والقاضي بتحويل الاجراء اليوميين الى متعاقدين ومنحهم جميع

الحقوق التي يتمتع بها الموظف على الملاك الدائم.وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق تحويل الاجراء الى متعاقدين الا ان

التخصيصات المالية حالت دون تنفيذ القرار في عدد من الدوائر الحكومية

.كما ان دوائر اخرى اقرت بالفعل بتاخر رواتب الاجراء اليوميين لديها ،

مطالبة وزارة المالية بدفع سلف مالية لتمكينها من دفع الاجور

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