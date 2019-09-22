القبض على متهم محكوم بالإعدام شنقا شمالي الناصرية

2019/09/22 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن القوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على متهم محكوم بالاعدام شنقا، في ناحية النصر شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "القوات الأمنية بناحية النصر تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين المطلوبين للعدالة وصادر بحقه حكم الإعدام شنقا لارتكابه جريمة قتل العمد".

واضاف ان "عملية القبض تمت بواجب امني نفذته القوات الأمنية في الناحية لتعقب المطلوبين للقضاء"، مؤكدا أن "المتهم تمت احالته إلى الجهات المختصة لاكمال اجراءات التحقيق معه".

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