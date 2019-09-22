2019/09/22 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان/ خطوة برس أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، اتلاف شحنة تفاح مخالفة للضوابط في منفذ الشيب الحدودي.وقالت الهيئة في بيان حصلت عليه “خطوة برس” إن “منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان تمكن من إتلاف شحنة تفاح بواقع (7) عجلات لمخالفتها الضوابط والتي يمنع استيرادها لحماية المنتج المحلي وحسب الروزنامة الزراعية الصادرة عن وزارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتلاف شحنة تفاح مخالفة للضوابط في منفذ الشيب الحدودي وكالة خطوة برس.

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