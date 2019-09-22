كوسرت رسول: الإتحاد الوطني مع تطوير العلاقات وحل المشكلات العالقة مع الحكومة المركزية

2019/09/22 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد كوسرت رسول أن الاتحاد الوطني مع تطوير العلاقات وايجاد خارطة طريق مناسبة دستورية لحل جذري للمشاكل العالقة وبشكل شفاف بين حكومة الاقليم وبغداد.وذكرت وسائل الإعلام التابعة للإتحاد الوطني أن كوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد الوطني إجتمع اليوم الأحد في مدينة السليمانية مع اوليفي ديكوتيني القنصل العام الفرنسي لدى اقليم كردستان، وتمت […]

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