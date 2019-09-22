التعليم تمدد التقديم على الاستمارة الالكترونية للقبول المركزي

2019/09/22 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، عن تمديد التقديم على الاستمارة الالكترونية للقبول المركزي إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل.وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي عباس في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تقرر تمديد التقديم على استمارة القبول المركزي في الجامعات الحكومية للعام […]

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