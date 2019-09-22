“بالفديو”.. “شفل البصرة” يحول منطقة باكملها الى مدينة اشباح

2019/09/22 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق باشرت الجهات البلدية في البصرة، بحملة لرفع التجاوزات عن شارع الاندلس في محافظة البصرة، فيما بدت المنطقة كانها مدينة اشباح تخلو من ساكنيها.وفي وقت سابق وجهت القوات الأمنية في محافظة البصرة، المتجاوزين في منطقة الأندلس وسط المدينة، برفع تجاوزاتهم خلال مدة 42 ساعة.وقال مصدر أمني، إن القوات الأمنية ابلغت المتجاوزين […]

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