اقليم كردستان يعد موازنة خاصة به في 2020

2019/09/22 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان ان الاقليم ستكون له موازنة عامة في العام المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد عبدالرحمن اليوم الأحد، ان "لجنة اعداد الموازنة في المديرية العامة للموازنة بالوزارة تعمل على ان يكون للاقليم موازنة عامة في العام 2020".وأضاف ان "الاقليم سيصادق على موازنة عامة خاصة به في العام المقبل وهذه خطوة من الوزارة لخدمة الاقليم".



واشار عبد الرحمن الى ان "الحرب ضد داعش والخلافات السياسية فضلا عن الازمة المالية حال دون ان يكون للاقليم موازنة عامة في السنوات الماضية".انتهى

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