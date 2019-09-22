"الفاكهة العجيبة".. تخفض ضغط الدم وتنعش البشرة وتنقص الوزن وتقوي الشعر

2019/09/22 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يُعد الرمان فاكهة صحية ومفيدة، وبذورها الحلوة محبّبة الطعم، وتحتوي هذه الفاكهة على فيتامينات مهمّة للصحّة، والبشرة مثل: فيتامين C، والبوتاسيوم، والألياف الموجودة في البذور البيضاء.

ويحتوي على مضادّات الأكسدة المهمّة لعلاج الالتهابات، والمفيدة للبشرة حيث تقضي على الجذور الحرة، وبعض مضادات الأكسدة في الرمان تتركز في قشوره أيضاً، ويتميز أيضا بانخفاض سعراته الحرارية، مما يجعله وجبة خفيفة، ومفضّلة عند الكثيرين.ويمكن تناول الرمان كوجبةٍ خفيفة، أو على شكل عصير، كما يمكن إضافته كمكوّنٍ مميّزٍ إلى السلطات، والزبادي، والشوفان، والحلويات.فوائد أكل الرمّان:1- الحماية والوقاية من أمراض السرطان وذلك لغناه بموادّ طبيعيّة تهاجم الخلايا السرطانيّة.



2- يمدّ الجسم بحاجته من الفيتامينات كفيتامين C، وفيتامين A، وفيتامينB5، بالإضافة للكالسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، وغيرها من المعادن، والألياف.



3- الوقاية من أمراض القلب، والأمراض التي تصيب الأوعية الدمويّة من خلال تقليل نسبة الكولسترول السيّء في الدم ورفع الكولسترول الجيّد.



4- تخفيف حدّة مرض السكريّ لاحتوائه على كميّة كبيرة من الألياف.



5- حماية القلب من تصلّبات الشرايين، وذلك لاحتوائه على موادّ مضادّة للأكسدة.



6- خفض الوزن فهو يخفض نسبة الكوليسترول الضارّ، ويخلّص الجسم من السموم، وزيادة قوّة الدورة الدمويّة.



7- زيادة فعالية الحيوانات المنويّة لدى الرجل وزيادة إنتاجها.



8- يفيد الرمّان في خفض ضغط الدم المرتفع بضبط مستوياته وتقليل الالتهابات.



9- حماية الشرايين من خلال منع تصلّبها أو تجلّطها.



10- الوقاية من سرطان الثدي.



علاج مشاكل المعدة، كالغثيان، والقيء، والقرح.



11- تقوية جهاز المناعة، وإمداد الجسم بالطاقة.



12- العناية بالبشرة وبصحة الجلد بشكل عام، والحفاظ على نضارة الجلد وجماله.



13- التقليل من علامات الشيخوخة، من خلال قدرته على امتصاص الجذور التي تسبّب تجّعد الجلد وظهور التجاعيد.14- حماية الكلى، والكبد وذلك بقدرته على التخلّص من السموم الضارّة بالجسم.



15- حماية العظام والمفاصل، وفي التخفيف من التهابات المفاصل.



16- العناية بالأسنان من خلال التخلّص من البكتيريا التي توجد في اللثة وتؤثر على صحّة الأسنان.17- يُعدّ مصدراً غنيّاً بمركبات البوليفينول التي تعطي الرمان لونه الأحمر، وهي مضادات أكسدة قويّة تساعد على مكافحة أضرار الجذور الحرة، وحماية الخلايا من التلف؛ حيث يحتوي عصير الرمان على ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر.18- يحتوي على كميات مرتفعةٍ من فيتامين ج؛ حيث إنَّ كوباً واحداً من عصير الرمان يزوّد الجسم بأكثر من 40% من احتياجات الجسم اليومية من هذا الفيتامين، ولكن تجدر الإشارة إلى البسترة يمكن أن تقلل محتوى فيتامين ج في العصير، ولذلك يُنصح باختيار عصير الرمان الطازج.19- يساعد عصير الرمان على تحسين عملية الهضم، والتخفيف من الالتهابات المعوية، لذا يمكن أن يكون مفيداً بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض كرون والتهاب القولون التقرحي، والتهابات الأمعاء الأخرى.20- يمكن أن يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، وتقليل مقاومة الجسم للإنسولين.21- يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهاب، لذا فإنَّ الرمان وعصيره بشكل خاص يساعدان على الحد من التهابات الجسم التي تعتبر أحد العوامل الرئيسة للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.22- يقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وهو أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى الرجال، وذلك عن طريق تثبيط نمو الأورام.23- يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وهو أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء؛ حيث إنَّ مستخلص الرمان يثبط تكاثر خلايا سرطان الثدي، ويقتل بعضها، ولكن هناك حاجة إلى الدراسات البشرية لتأكيد ذلك.24- يساعد على خفض ضغط الدم الذي يُعدّ أحد الأسباب الرئيسة للأزمات القلبية والسكتات الدماغية؛ حيث أشارت الدراسات إلى أنّ شرب 150 مللتراً من عصير الرمان يوميّاً يساعد على خفض ضغط الدم خلال أسبوعين.25- يساعد على مكافحة التهاب المفاصل والآلام المرافقة له؛ وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهاب.26- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التي تُعدّ السبب الأكثر شيوعاً للوفاة المبكرة في العالم، وذلك لاحتوائه على حمض البيونيسيك حيث إنَّ الرمان وعصيره بشكلٍ خاصّ يساعدان على تحسين مستويات الكوليسترول وحماية جزيئات الكوليسترول منخفضة الكثافة من الأضرار التأكسدية.27- يمكن أن يساعد عصير الرمان على علاج ضعف الانتصاب؛ حيث إنَّ الأضرار التأكسدية يمكن أن تضعف تدفق الدم في جميع مناطق الجسم، وقد لوحظ في إحدى الدراسات التي أجريت على الأرانب أنّ عصير الرمان يزيد تدفق الدم والانتصاب، ولكن ما زالت هناك حاجة إلى مزيدٍ من الأبحاث لإثبات هذه الفائدة.28- يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، والتي قد تكون مفيدةً للوقاية من الأمراض الشائعة في اللثة، كالتهاب اللثة، والتهاب دواعم السن والتهاب الفم الناجم عن البدلة السنية .29- يمكن أن يساعد على تحسين الذاكرة البصرية واللفظية عند كبار السن، وبعد العمليات الجراحية.فوائد الرمان للرجيم:يوجد للرمان الكثر من الفوائد لكن تعتبر فائدته للتنحيف من أهم الفوائد، خاصة لتنحيف دهون الكرش وهي من أهم هذه الفوائد وأكثرها انتشاراً واستعمالاً، حيث إنّ فاكهة الرمان لها فائدة مرتفعة لتذويب الدهون من الجس بالذات حرق الدهون المتجمعة في المنطقة حول المعدة، ولا يشترط ذلك من خلال أكل الرمان في شكل الفاكهة الطبيعي، فقد تكشف من خلال أبحاث تم إجراؤها على عدد من الأشخاص أن شرب كأس واحد من عصير الرمان بشكل مستمر ولفترة شهر يساعد في تقليل نسبة نمو الخلايا الدهنية حول بطونهم.



ويعتبر الرمان فاكهة معتدلة في كمية السعرات الحرارية التي يحتويها، كما أنّه لا تحتوي على الكولسترول أو حتى على الدهون المشبعة، كما أنّ الرمان يعتبر غنيّ بالألياف الغذائية السريعة الذوبان، حيث تعمل على تسهيل عملية الهضم وتسهل عمل وحركة الأمعاء، كما يقترح بعض خبراء التغذية بإدخال الرمان في النظام الغذائي اليومي للتخلص من الوزن الوائد وتنظيم مستويات الكولسترول في الجسم.فوائد الرمان للبشرة:- الحفاظ على شباب البشرة، وزيادة نضارتها.- منع ظهور التجاعيد والخطوط، التي تعتبر من علامات الشيخوخة.



- علاج شوائب البشرة، بالمعادن المختلفة الموجودة داخل الرمان.



- تقشير الوجه، وبالتالي التخلّص من الخلايا الميتة وتجديدها.



- المساهمة في منحها الملمس الناعم.



- منع الجفاف؛ لاعتبار الرمان مادّة مرطبة.



- إزالة البقع السوداء، وتقليل النمش والكلف، وبالتالي تفتيح البشرة.فوائد الرمان للشعر:1- علاج تساقط الشعر: عصير الرمان يقوّي بصيلات الشعر بشكل ملحوظ، لذلك يستخدم في علاج تساقط الشعر، كما أنّ زيت الرمان يعمل على تقوية الشعر، ويجعله صحياً وغزيراً، ويحسّن الدورة الدموية في فروة الرأس، فيعمل هذا على تحفيز نموّ الشعر.



2- التخلص من الشعر الجاف والمجعّد: تدفئة زيت الرمان وتدليك الشعر به لمدّة ساعة تقريباً قبل غسله تساعد في التخلّص من جفاف الشعر، وتعطيه لمعاناً، وتخلصه من التجاعيد، فهو مرطّب طبيعي للشعر خاصّةً جذوره.



3- تنظيف فروة الرأس: تعدّ القشرة من أكثر المشاكل التي تصيب فروة الرأس، وغالباً ما تسبّب انسداداً لبصيلات الشعر، ممّا يعيق نموّ الشعر بشكل طبيعيّ، لذلك ينصح باستخدام زيت الرمان لتنظيف فروة الرأس من الدهون المتراكمة فيها.



4- القضاء على البكتيريا في فروة الرأس، يُستعمل زيت الرمان للتقليل من الحكّة والالتهابات التي تصيب فروة الرأس، كما أنّه يعالج الكثير من الأمراض التي تصيبها كالصدفية والأكزيما.



5- تغذية الشعر وترطيبه، وذلك عن طريق تحفيز إنتاج مادة الكولاجين، التي تعطي مرونة للشعر، وتقلّل من تلفه وتكسره، كما تعطي الشعر ملمساً ناعماً.



6- تطويل الشعر وتكثيفه، فالرمان يحتوي على الكثير من الفيتامينات بشكل عام، وفيتامين ج بشكل خاص، والتي تعتبر ضروريّة ومهمّة لزيادة طول وكثافة الشعر.فوائد الرمّان لمرضى السكري:- يقلل من الإصابة بالأمراض المصاحبة لمرض السكري؛ مثل أمراض تصلب الشرايين، وبخاصة التاجية منها؛ عن طريق شرب عصيره.



- يقلل من نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.



- يقي من متلازمة الإنسولين.



- يكافح الإصابة بأمراض القلب.فوائد الرمان للحامل والجنين:- يعتبر الرمان من أفضل العناصر الطبيعيّة التي ينصح الأطباء المرأة الحامل بتناولها خلال مراحل الحمل المختلفة، وخاصة في المراحل الأخيرة منها، حيث يقلل إلى حد كبير من التشنّجات والتقلّصات والأوجاع التي تحدث في الرحم، ممّا ينعكس بشكل إيجابي جداً على تسهيل عملية الولادة، ويخفّف من احتمالية الولادة غير الطبيعيّة، وذلك من خلال تقوية عضلات الرحم.



يحتوي في تركيبته الطبيعيّة على نسبة عالية من الحديد، الذي يعدّ أساساً لتقوية دم المرأة الحامل، ويقي من إصابتها بفقر الدم أو الأنيميا.



- يحتوي على مجموعة متكاملة من الفيتامينات الأساسية والضرورية للجسم، والتي يرتبط بعضها في النمو الصحي والسليم للجنين على رأسها فيتامين د، وفيتامين هـ، وفيتامين ب، وفيتامين أ، والتي يعتبر نقص بعضها من المسبّبات الرئيسيّة للتشوّهات الخلقية للأطفال.



- يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة، مما يجعل منه أساساً للتصدي للعديد من الأمراض والعدوى الفايروسية والجرثومية، ويساعد على تقوية الجهاز المناعي، ويقي من الأمراض الخطيرة التي تصيب الجسم وتلحق ضرر بصحة الحامل.



- يعتبر من أقوى المضادات للعوامل المسببة للتشوهات الخلقية الناتجة عن العوامل الوراثية، مما يعتبر مفيد جداً لصحة الجنين أو المولود.



يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، المسؤول عن صحة وجمال ونضارة البشرة والجلد، كما يحتوي على عناصر تجعل منه خير علاج لمشاكل الشعر المختلفة على رأسها كل من التقصّف، والتجعد، والتساقط، والتكسر، وانعدام الكثافة واللمعان وغيرها، وخاصةً أن الشعر يتعرض لضعف عام خلال فترة الحمل، كما يعد مفيداً جداً للحفاظ على أسنان المرأة الحامل ويمنع من تكسّرها، ويحول دون التهاب اللثة والتسوس وغيرها من المشاكل التي تصيب وتهدد صحة الفم.فوائد الرمّان للحامل في الشهر التاسع:- يخفّف من الإحساس بحرقة المعدة.



- يقيها من النزيف.



- يقوّي عظامها وعظام الجنين.



- يساعد على امتصاص الحديد في جسمها.



- يقلّل من سوء الهضم.



- يقيها من الإمساك وذلك لاحتوائه على الألياف الغذائيّة.- يجعل المرأة الحامل تحافظ على وزنها، وذلك لاحتوائه على الكربوهيدرات، والألياف الغذائيّة، فهو يعدّ مخفّض للسعرات الحرارية.



- يحافظ على صحّة الجنين، ويقيه من التشوّهات الخلقيّة، ويقلّل من تلف أنسجة الدماغ لديه.



- يقيها من فقر الدم المعروف باسم الأمينيا، وذلك لاحتوائه على فيتامين ج.أضرار الرمان ومحاذير استخدامه:يُعدّ الرمان وعصيره آمنين بالنسبة لمعظم الأشخاص، ويمكن اعتبار الرمان غير آمن عند استهلاك جذوره، أو جذوعه، أو قشرته الخارجية بكميّات كبيرة؛ حيث إنَّ هذه الأجزاء تحتوي على السموم، والنقاط الآتية تبيّن بعض التحذيرات حول استخدام الرمان:1- يمكن أن يسبب عصير الرمان انخفاض ضغط الدم عند الأشخاص المعرّضين لذلك، ولذلك فإنّهم يُنصحون باستهلاكه بحذر يمكن أن يؤثر الرمان في ضغط الدم ويتعارض مع القدرة على تنظيمه أثناء وبعد الجراحة، ولذلك يُنصح بتجنّبه قبل أسبوعين على الأقلّ من موعد الجراحة المقرر.



2- يمكن أن يسبب الحساسية عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية لأنواع أخرى من النباتات، ولذلك يمكن أن يتسبّب مستخلص الرمان بالحساسية عند بعض الأشخاص، وتشمل أعراض هذه الحساسية الحكة، والانتفاخ، وسيلان الأنف، وصعوبة التنفس.



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