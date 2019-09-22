السجن 21 سنة لمتهم انتحل صفة مستشار في رئاسة الوزراء

2019/09/22 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقضت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأحد، حكماً بالسجن 21 سنة ضد متهم انتحل صفة مستشار في رئاسة الوزراء.

وافاد مجلس القضاء الأعلى في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة جنايات الكرخ ‏أصدرت حكمها على مدان اعترف بقيامه بإصدار كتب وأوامر مزورة منسوب إصدارها إلى ‏مكتب رئيس الوزراء”.‏

وأوضح أن “المتهم قام بابتزاز مواطنين آخرين وأخذ مبالغ نقدية منهم لقاء وعود بمنحهم ‏مناصب في وزارات مختلفة، كما أوهم آخرين باستحصاله على قطع أراض لهم ‏وأعمال نصب أخرى”.

‏وبين المجلس أن “المحكمة أصدرت حكمها وفقا لأحكام القرار 160 / أولا /1 لسنه 1983”.‏

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