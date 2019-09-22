2019/09/22 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للجمارك, اليوم الاحد, أعادة إصدار ٣٢ حاوية محملة بإطارات وحاويتين محملة بزيوت محركات وردت بدون اوراق رسمية في مركز كمرك محطة البصرة.

وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مركز جمرك ام قصر الجنوبي قام بدوره بأعاده اصدار حاوية حجم ٤٠قدم محملة ١٧٠٠ كارتونة اجبان وردت ايضا بدون اوراق رسمية".واضاف، ان" اتخاذها الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك تعيد 32 حاوية محملة بإطارات وزيوت محركات) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك تعيد 32 حاوية محملة بإطارات وزيوت محركات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).