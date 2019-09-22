نصف مليون فرصة عمل في هذه المحافظة

2019/09/22 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتب المحافظ حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المراعيد استقبل وفد منظمة الأغذية والزراعة الاممية "الفاو" اضافة الى مدير عام التخطيط في وزارة الزراعة الاتحادية وبحث معهم الواقع الزراعي في المحافظة وسبل النهوض به بعد الأحداث التي شهدتها نينوى".واضاف، البيان، ان" نهاية العام الحالي سيشهد انجاز مشروع ري الجزيرة الذي سيعيد نينوى الى الواجهة لتتصدر عنوان "سلة خبز العراق" كما انه سيوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل في المحافظة".واوضح، ان" تهيئة المحافظة مناخ مناسب للمنظمة الدولية للقيام بمشاريع استراتيجية سيتم الشروع بها من قبل الفاو ووزارة الزراعة دعما للقطاع الزراعي والحيواني اللذان سيكون لهم الدور الاكبر في اعادة الاستقرار الى المناطق الغربية من نينوى، مثمنا دور المنظمة الاممية ووزارة الزراعة الاتحادية بدعمهما المستمر للقطاع الزراعي في المحافظة والذي سيكون له اثر واضح في عملية التنمية التي تشهدها نينوى".بدوره اشاد رئيس وفد المنظمة الدولية بجهود محافظ نينوى المتمثل بالتنسيق والتعاون المستمر مع المنظمة عبر توفيره الدعم اللوجستي المباشر للمشاريع التي تنفذها المنظمة في مجال توفير مصادر الري للفلاحين والتي سيكون لها دور في تطوير الانتاج الزراعي والحيواني مما ينعكس على الواقع الاقتصادي التي تعيشه المحافظة".انتهى..م.م

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