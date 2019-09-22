أيمن رضا ينفي شائعة اعتزاله بالصوت والصورة

2019/09/22 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فنون

نفى الفنان السوري أيمن رضا شائعة اعتزاله التمثيل، وأطل عبر حسابه الرسمي على “إنستقرام” مؤكداً أن قرار الاعتزال يعود له وحده، وهو من يعلنه بنفسه.

وقال أيمن رضا”البعض أطلق شائعة اعتزالي وشكراً لأنكم حركتوا الميديا أكثر من اللزوم.



عندما اقرر الاعتزال، انا اعلن هذا الموضوع وأنشره على صفحاتي”.

وكان خبر اعتزال الفنان أيمن رضا قد انتشر في الأيام الأخيرة، وسبقه خلاف بينه وبين الفنان باسم ياخور، وصل إلى حد التراشق بكلام نابٍ في السوشيال ميديا، بعدما انتقد ياخور طريقة أيمن رضا في تناول الطعام في برنامجه “أكلناها” ليرد عليه أيمن رضا بكلام قاسٍ.

يشار إلى أن أيمن رضا حلّ مؤخراً ضيفاً على زميله باسم ياخور في برنامج “أكلناها” في حلقة سادتها أجواء من التشنج والمشاحنات.

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