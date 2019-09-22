في نينوى.. عبوتان توديان بأربعة اشخاص بينهم ضابط

2019/09/22 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بانفجار عبوتين ناسفتين، في محافظة نينوى، اسفرت عن سقوط قتلى.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "عبوتين ناسفتين انفجرتا في ناحية القراج جنوب شرق الموصل".

وأوضح المصدر ان "العبوتين الناسفتين أسفرتا عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم ضابط برتبة رائد"، مبينا ان "السلطات المختصة نقلت الجثث الى دائرة الطب العدلي".

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