عمليات الرافدين: خطة زيارة الأربعين تضمن سلامة وأمن الزائرين ولا تتسبب بتعطيل مصالح المواطنين

2019/09/22 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات الرافدين، اليوم الأحد، أن خطة زيارة الأربعين تضمن سلامة وأمن الزائرين ولا تتسبب بتعطيل مصالح المواطنين.

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