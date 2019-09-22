الامن النيابية : شخصنا الخلل في خروقات تفجير كربلاء الارهابي وسنقدم توصيات رسميـة في جلسـة البرلمان غدا

2019/09/22 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية انها شخصت الخلل في الخروقات الامنية التي ادت الى حادثة الانفجار الارهابي في سيطرة كربلاء مؤكدة ان توصياتها ستعرض رسميا في جلسة مجلس النواب غدا الاثنين .وقال رئيس اللجنة محمد رضا ال حيدر في مؤتمر صحفي مشترك ان ” اللجنة استضافت قائد عمليات الفرات الاوسط وقائد شرطة كربلاء ومسؤولين […]

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