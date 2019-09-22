2019/09/22 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن أعادة إصدار ٣٢ حاوية محملة بأطارات وحاويتين محملة بزيوت محركات وردت بدون اوراق رسمية في مركز كمرك محطة البصرة .واضافت الهيئة في بيان حصلت عليه “خطوة برس” أن “مركز كمرك ام قصر الجنوبي قام بدوره بأعادة اصدار حاوية حجم ٤٠قدم محملة ١٧٠٠ كارتونة اجبان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعادة اصدار 32 حاوية مخالفة في كمركي ام قصر الجنوبي وبوابة البصرة وكالة خطوة برس.

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