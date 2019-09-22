عندما ينصب ترامب فخا للسعودية يستشهد بوتين بآية قرآنية لإنقاذها

2019/09/22 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كمال خلف*

الواضح أن ضربة منشآت أرامكو في بقيق السعودية أكبر من ان تصبح حدثا عابرا، وأقرب إلى كونها نقطة تحول، ولكن بأي اتجاه؟ يرمي الرئيس

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