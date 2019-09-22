2019/09/22 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

رغم أنها ملقبة بـ"عاصمة النور"، رصد تقرير صحفي مخاوف قطاع من سكان باريس من تحول المدينة إلى "مقلب قمامة كبير" على

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