شاهد.. الإتحاد الدولي يقيم أسبوع الشمول الرقمي لتطوير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات

2019/09/22 | 15:46

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الإتحاد الدولي يقيم أسبوع الشمول الرقمي لتطوير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات

الاحد

22

أيلول

2019 :

03:32 pm

21

بهدف العمل على تعزيز منظومة الإتصالات في العراق وتطوير البنى

التحتية فيما يتعلق بالشمول الرقمي لجميع الدوائر والمؤسسات يتواصل

"اسبوع الشمول الرقمي" الذي يقيمه الإتحاد الدولي للإتصالات بالتعاون

مع منظمة اليونسكو وهيئة الإعلام والإتصالات.

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