فتح شارع مغلق منذ 2003 شرق بغداد

2019/09/22 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد عن فتح شارع مغلق منذ سنة 2003 شرق بغداد الامانة وفي بيان لها اوضحت قيام ملاكاتها في بلدية الغدير بالتنسيق

والتعاون مع وزارة الداخلية برفع العوارض الحديدية وفتح شارع النعمان

بن ثابت المحاذي لوزارة الداخلية والذي يربط شارع ملعب الشعب بشارع

الجملة العصبية امام حركة السير والمرور بشكل كامل لتباشر الملاكات

الخدمية في الدائرة المذكورة بحملة لتنظيف وتاهيل الشارع المغلق منذ

16 سنة

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