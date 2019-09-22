ترامب: لا أنوي لقاء أي مسؤول إيراني على هامش الجمعية العامة

2019/09/22 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين على هامش أعمال ...

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