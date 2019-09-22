الجبوري يكشف مصير المغيبين بحال تمت تصفيتهم جسدياً: شهداء كضحايا سبايكر

2019/09/22 | 16:32

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بغداد:سومر نيوز

كشف رئيس اللجنة العليا لمتابعة ملف المختطفين والمغيبين في العراق، سليم الجبوري، الأحد، عن مصير المغيبين...

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