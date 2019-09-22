تقرير أميركي: طهران تنتصر على واشنطن في معركة النفوذ داخل بغداد

2019/09/22 | 16:32

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سومر نيوز: بغداد..



كشف تقرير أميركي، تفاصيل ما قال إنه “تراجع نفوذ الولايات المتحدة في العراق”، لافتا إلى أن...

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