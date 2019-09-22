ايبرا تحتفي باصدار كتاب “محتوى الاتصال في العَلاقات العَامّة النوعية”

2019/09/22 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..نظمت جمعية العَلاقات العَامّة العراقية (IPRA IQ) صباح السبت ، حفل توقيع “محتوى الاتصال في العَلاقات العَامّة النوعية” للمدرب الدكتور محمد وليد صالح، والمختص بتدريس العَلاقات العَامّة في كلية الإعلام الجامعة العراقية،

يتحدث الكتاب عن فن الكتابة والتحرير الإعلامي، ومحتوى الرسالة الاتصالية، والعَلاقات العَامّة النوعية..تعريفها وسماتها ووظائفها وأساليبها العلمية.

وافتتح الحفل بتقديم موجز عن الكتاب قدمه جميل الوائلي من مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، فيما قدم الحضور ارائهم وتعقيباتهم عن الأفكار التي طرحها المؤلف، بما اغنى الجلسة وأسهمت في اتساع افقها،

ليختتم المؤلف الجلسة بتوقيع نسخ من كتابه واهدائها للحضور.

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