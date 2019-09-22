المرور: اعفاء الضباط والمنتسبين والجنود من شرط الفحص الطبي الخاص باجازات السوق

2019/09/22 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، اعفاء الضباط والمنتسبين والجنود من شرط الفحص الطبي الخاص باجازات السوق.

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