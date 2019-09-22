2019/09/22 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن متحدث باسم مطار دبي اليوم الاحد، ان وصول الرحلات تعطل لمدة وجيزة في مطار دبي الدولي بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطل وصول الرحلات إلى مطار دبي بسبب ما يشتبه بأنه نشاط لطائرة مسيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطل وصول الرحلات إلى مطار دبي بسبب ما يشتبه بأنه نشاط لطائرة مسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).