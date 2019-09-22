2019/09/22 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن مطار دبي الدولي، عن تأجيل وصول رحلات جوية إليه، ظهر اليوم الأحد، على خلفية الاشتباه بنشاط طيران مسير فوقه.وقال متحدث باسم مطار دبي، في حديث لوكالة “رويترز”: “تم تعطل وصول بعض الرحلات لمدة قصيرة من 12:36 حتى 12:51 بتوقيت الإمارات من ظهر اليوم نظرا للاشتباه بنشاط طيران مسير”.وأضاف المتحدث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطار دبي: تأجيل وصول رحلات جوية على خلفية الاشتباه بنشاط طيران مسير وكالة خطوة برس.

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